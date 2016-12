Offenburg Kappelberg III die größte Investition

Dörlinbach. Der Gemeindeetat vergrößert sich somit, beträgt das Haushaltsvolumen für 2016 doch "nur" 7,43 Millionen Euro. Auf den Verwaltungshaushalt 2017 entfallen dabei 6,49 Millionen Euro. während der Vermögenshaushalt mit 1,7 Millionen Euro veranschlagt ist. Laut dem Entwurf, den der Bürgermeister mit Kämmerin Ursula Gruninger präsentierte, liegt die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt bei 176 000 Euro. Die Entnahme aus der Rücklage ist mit 706 000 Euro veranschlagt. Die Tilgungsrate vorhandener Darlehen liegt bei rund 90 000 Euro. Damit beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung im neuen Jahr 354 Euro. Änderungen bei der Gewerbesteuer oder bei den Abgaben für die Gemeindewerke werden nicht erwartet. Im Vermögenshaushalt ist ein Darlehen von 200 000 Euro vorgemerkt, das Gabbert einen "Puffer" nannte. "Ich gehe davon aus, dass wir das Darlehen nicht benötigen werden", so der Bürgermeister.

Den Gesamthaushalt hält der Rathauschef für ausgewogen. Nach der Umgestaltung der Dorfmitte Schweighausen in den vergangenen Jahren, einer aufwendigen Maßnahme, könne die Gemeinde sich jetzt neue Investitionen leisten. Was auch daran liege, dass man in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet habe, so der Bürgermeister, der der Kämmerei und dem Gemeinderat für die Arbeit dankte. Laut dem Entwurf sind im kommenden Jahr im Vermögenshaushalt Investitionen von rund einer Million Euro möglich.

Kräftiger Zuschuss für Dorfladen vorgesehen