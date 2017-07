Offenburg Jugendliche wollen Gemeinde aktiv mitgestalten

Bereits vor zwei Wochen wurden alle Jugendlichen der Gemeinde Schuttertal mit einem Schreiben von der Jugendbeauftragten Franziska Bürkle zu dem Hearing eingeladen. Zehn Jugendliche nutzten am Montagabend und elf Jugendliche am Dienstagvormittag die Gelegenheit, mit dem Bürgermeister und der Jugendbeauftragten ins Gespräch zu kommen und das Schuttertal mitzugestalten. . Unter der Leitung von Udo Wenzl, Kommunalberater für Kinder- und Jugendbeteiligung aus Waldkirch, kam das Hearing in Gang. "Es geht um das, was für euch wichtig ist", betonte Wenzl, der zunächst versuchte den Stellenwert und das Verhältnis der Jugendlichen zum Schuttertal zu erfahren. Lisa Himmelsbach findet es cool, dass jeder jeden kennt. Dass der KJG-Jugendraum "Funzel" nach einem Umbau der Pfarrscheune im Ortsteil Schuttertal jedoch wegfallen würde, findet sie schlecht. "Die Leute sind sehr nett und man hat viel Natur," erklärte Luca Lehmann und ergänzte zugleich, dass es aber viel zu wenige Freizeitmöglichkeiten gäbe. Samira sagte: "Ein neuer Kunstrasenplatz in Dörlinbach wäre super." Bürgermeister Carsten Gabbert erklärte, dass dieser rund 450 000 Euro kosten würde, von diesen Kosten könne die Gemeinde allerdings nur einen Betrag von rund 135 000 Euro zur Verfügung stellen. Dieses Thema sei vor einiger Zeit schon einmal im Gemeinderat diskutiert worden. Eine Alternative wäre die Anschaffung eines normalen Rasens.

In Arbeitsgruppen konnten die Jugendlichen selbstgewählte Themen ausarbeiten und die Ergebnisse vorstellen. Der Wunsch, die Gemeinde mitzugestalten, kam hier deutlich zum Ausdruck. Aber auch der Bedarf an Räumen, wo sich Jugendliche treffen können oder der Vorschlag für einen Jugendgemeinderat wurde formuliert. Bemängelt wurden grundsätzlich die wenigen Busverbindungen und die fehlenden Einkaufsmöglichkeiten.

Am Dienstagvormittag im Rahmen des Workshops nahm Bürgermeister Gabbert die Jugendlichen zu einem Rundgang in das Rathaus mit und erklärte ihnen, wie die Verwaltung und Gemeinde funktionieren. Er ermunterte die Jugendlichen, dass sie auf ihn und die Jugendbeauftragte Franziska Bürkle oder die ihnen bekannten Gemeinderäte zukommen sollen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Die ausgearbeiteten Themen sollen bei der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung von den Ratsmitgliedern behandelt werden.