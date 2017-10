Offenburg Jeder Zehnte an Schulen zu schnell

Ortenau (red/vk). Das Landratsamt Ortenaukreis hat zu Beginn des neuen Schuljahrs wieder verstärkt Geschwindigkeitsmessungen an Schulen und Kindergärten im gesamten Kreisgebiet veranlasst. Unter anderem fanden Kontrollen in Ringsheim, Ettenheim, Mahlberg, Schwanau, Hausach und Wolfach statt, wie die Kreisverwaltung mitteilt.

Demnach wurden in den ersten zwei Wochen nach Schulbeginn insgesamt 11 463 Fahrzeuge im Umkreis dieser Einrichtungen gemessen. Davon seien 1109 Autofahrer – also rund zehn Prozent – zu schnell gefahren. Fünf Verkehrsteilnehmer müssten mit einem Fahrverbot rechnen. Mit einer Geschwindigkeit von 96 Stundenkilometern – bei einer zulässigen Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde – habe ein Verkehrsteilnehmer in der Brückenhäuserstraße in Gengenbach für das negative Rekord-Ergebnis gesorgt. "Dem rücksichtlosen Raser drohen nun ein Fahrverbot sowie eine höhere Geldbuße", so Klaus-Peter Busam, Leiter des Amts für Straßenverkehr und ÖPNV im Ortenaukreis.

"Fast jeder Zehnte fuhr in der Nähe von Schulen und Kindergärten zu schnell – und das bei einer üblichen zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern", betont Busam. "Das darf nicht sein, und deswegen werden wir zum Schutz der Kinder und Jugendlichen auch weiterhin verstärkt Geschwindigkeitsmessung an diesen besonders schützenswerten Bereichen durchführen", kündigt der Amtsleiter an.