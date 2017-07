Offenburg "Jede Stadt hat ihren eigenen Klang"

Hausach. Zahlreiche Besucher der Abschluss-Veranstaltung des Leselenz folgten einem Klangteppich der durch Sao Paulo, Tokio, Kairo, Istanbul, Moskau, New York und Aleppo führte.

In der Kulturgarage in Hausach war über den Stadtplänen der sieben Städte jeweils an einem Stativ ein Lautsprecher installiert, aus dem einige Minuten lang die typischen Klänge der jeweiligen Stadt zu hören waren.

"Jede Stadt hat ihren eigenen Klang", sagte José F. A. Oliver in seiner Begrüßung. Und so konnten die Besucher an jeder Klangstation ganz unterschiedlichen Verkehrslärm hören. Gemeinsam sind die Töne, die durch die gleiche Technologie zustande kommen, beispielsweise die Sirenen der Rettungswagen, die anscheinend überall gleich klingen.