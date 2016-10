Offenburg Interessante Eindrücke in Lyon gesammelt

Zum Besuch gehörte auch die Einkehr in die berühmten kleinen Bouchons (Restaurants) im Altstadtviertel, wo es in der Regel regionale Spezialitäten gibt. Zwei lautstarke junge Frauen vom Servicepersonal –­ immer in bester Laune –­ erfüllten die Wünsche der Besucher aus Allemagne.

Eine Überraschung gab es für die Gastgeber aus Albigny mit der Übergabe von CDs mit dem "Partnerschaftslied der Freundschaft", das die Ringsheimerin Sabrina Hog gesungen hat. Für das kommende Jahre sind weitere gemeinsame Aktionen geplant, so zum Beispiel ein Besuch des Kirchengemeinderats im Mai in Ringsheim. Mit vielen interessanten Eindrücken und Ideen im Gepäck kehrte die Gruppe am Sonntagnachmittag wieder nach Ringsheim zurück.