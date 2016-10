Offenburg Im Schneckentempo ins Internet

Ettenheimmünster. Münch­weier und Ettenheimmünster sind nicht allzuweit von der Autobahn entfernt. In wenigen Minuten sind die Einwohner dort und können dann schnell in alle Richtungen fahren. Auf der Datenautobahn im Internet kommen sie dagegen nicht voran. Das schnelle Internet, also die Breitbandversorgung, fehlt in beiden Ortschaften.

Eine Tatsache, auf die Besucher einer Infoveranstaltung der Stadt in der vergangenen Woche gelinde gesagt mit Unverständnis reagiert haben – Bürgermeister Bruno Metz und Wirtschaftsförderer Wolfgang Spengler mussten sich Beschwerden darüber anhören, dass man sich im Münstertal, um im Bild zu bleiben, auf der Standspur der Datenautobahn befindet.

Wie massiv die Probleme sind, hat Linda Treiber in einem Schreiben an unsere Zeitung verdeutlicht. Treiber ist Inhaberin einer Kunstgalerie, die sie 1984 in den Räumen einer ehemaligen Zigarrenfabrik in Ettenheimmünster eingerichtet hat. Sie schildert tägliche Probleme mit dem Internet: "Ein Anruf – eine Zeitung braucht ein Foto von der aktuellen Ausstellung. Zu klein darf es nicht sein, auch feine Linien sollen im Druck erkennbar bleiben. Gute Aufnahmen sind vorhanden. Aber die Zeit ist nicht günstig: Es ist Mittag, Schulpause für viele Schüler, und die sind im Netz. Wenn ich Glück habe, kann ich erstmal ein sehr kleines Foto schicken – das größere wird dann nachgereicht."