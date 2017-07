Offenburg Ideen werden liebevoll umgesetzt

Diese stellt Hans Heinzmann zum großen Teil selbst her, wie beispielsweise eine Blume, die er aus Hufeisen geschmiedet hat. Er kann gut mit Metall und Holz umgehen. Das Ehepaar Heinzmann verbringt sehr viel Zeit im Garten, immer wieder wird etwas verändert, verschönert und neu angepflanzt.

"Es ist ein mühevolles Hobby, aber ich bin gerne im Garten", so Friedhilde Heinzmann. Die körperlich schweren Arbeiten übernimmt ihr Mann. "Im Winter bin ich nicht so glücklich", sagt sie. Sie gehe dann zwar auch in die Natur hinaus, aber im Garten zu arbeiten sei doch etwas anderes.

Ideen für die Gestaltung haben sie beide. Es gibt auch in anderen Anlagen immer wieder etwas zu entdecken.

Andere Gärten inspirieren

Dinge, die sie dann übernehmen oder abwandeln und so in ihrem Garten umsetzen. Beispielsweise ein Holzstapel, in den sie einen Spiegel integriert haben. Gesehen haben sie ähnliches in einem anderen Garten, hier war ein Fenster im Holzstapel eingebaut.

Garten entwickelt sich auch immer weiter. Pflanzen wachsen und werden größer, sie domineren dann. Andere verblühen und spielen keine Rolle mehr. So verändert sich der Garten ständig. Die Aktion "Offene Gartentür 2017" des Landratsamts Ortenau ist in diesem Jahr in die 22. Runde gegangen. Das Motto heißt "Grenzenlos in Gärten!". Auf beiden Seiten des Rheins werden Interessierte in insgesamt 27 Privatgärten, davon sechs im Elsass, eingeladen. Die Termine sind vor allem an den Wochenenden und den Feiertagen. Das Ehepaar öffnet seine Gartentür am Samstag, 8. Juli, von 14 bis 19 Uhr. Die Adresse: Am Turm 11 in Gutach.

Weitere Informationen zu der Aktion "Offene Gartentür" gibt es bei Heidrun Holzförster unter E-Mail heidrun.holzfoerster@ortenaukreis.de. Dort können Interessierte auch ihren eigenen Garten vorstellen, um bei der Aktion mitzumachen.