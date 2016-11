Offenburg/Hornberg Staatsanwalt: "Übernehmen Sie endlich Verantwortung"

Der Angeklagte, dem im Berufungsverfahren daran gelegen ist, die Haftstrafe abzuwenden, behauptet, den Alkohol erst nach dem Unfall zu sich genommen zu haben. Gegen die Aussagen der nochmals geladenen Augen- und Ohrenzeugen aus den umliegenden Häusern bestreitet er auch, wie das zunächst vor ihm fahrende Auto seiner Mitarbeiterin mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen zu sein. Er habe wegen eines Niesanfalls die Kontrolle über den Jeep verloren.

Die ehemaligen Mitarbeiter des Angeklagten, die im überholten Fahrzeug saßen, bestätigten unisono, aber nicht widerspruchsfrei, die Angaben ihres Ex-Chefs, wie auch seine Frau.

Nach Einschätzung der am Freitag erneut gehörten Sachverständigen überholte er den Wagen seiner Mitarbeiterin talabwärts in Höhe des Fußgängerüberwegs mit starker Beschleunigung auf etwa 85 bis 90 Stundenkilometern, ist nach dem Einscheren an den rechten Bordstein geprallt und hat danach die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, so dass es auf die linke Fahrbahn geriet.

Angeklagter wirkt kühl im Gerichtsprozess

Der vorsitzende Richter und der Staatsanwalt wiesen den emotionslos wirkenden Angeklagten mehrfach darauf hin, dass eine Reduzierung der verhängten Strafe nur bei einem Nachweis aufrichtiger Reue und durch glaubwürdiges Bedauern in Frage komme: "Übernehmen Sie endlich Verantwortung für das, was Sie getan haben", sagte der Staatsanwalt, "schon aus Gründen der seelischen Hygiene." Die Verhandlung soll am 18. November fortgesetzt und abgeschlossen werden.