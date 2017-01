Offenburg Helfer räumen regelmäßig im Denkmalhof auf

Makain betont, dass die Helfer im vergangenen Jahr gerade in den Monaten Oktober bis Dezember regelmäßig sehr viel Laub beseitigt hätten. Hier hilft allerdings der Bau und Gartenbetrieb (BGL) der Stadt, der das von den Helfern zusammengefegte Laub abholt und entsorgt. Die Wege im Hof werden gereinigt, die Beete – jetzt unter der Schneedecke verborgen – werden gejätet und von Unkraut gesäubert. Das wird allerdings erst wieder im Frühjahr anstehen.

Die Helfer treffen sich immer am ersten Montag im Monat. Die nächste Putzaktion steht also am 6. Februar an. Dass das Engagement gut funktioniert, ist an der sehr gepflegten Anlage gut zu erkennen. Die Arbeit lohnt sich also. Weitere Helfer sind dem Quintett "auch immer gerne willkommen".