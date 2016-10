Offenburg Großer Ehrgeiz schon bei den Jüngsten

Ettenheim. Die Jüngsten hatten am Sonntag die Nase vorn. Zahlreiche Bambini eröffneten nämlich den 34. Ettenheimer Stadtlauf und rannten dabei immerhin 450 Meter weit um ein Wohnviertel – "immer links rum" vom Start zum gleichzeitigen Zielpunkt an der Stadthalle.

Da begleiteten im Feld auch einige Eltern ihre Sprösslinge, so etwa ein Grafenhausener Vater den zweieinhalbjährigen Richard, während Mama für Erinnerungsfotos sorgte. Eine DRK-Bereitschaftsfrau im Dienstkittel rannte sogar mit Sohn Marc an der Hand und seiner kleinen Schwester Leia auf der Schulter die vielen Meter ab. Schöner Lohn der Anstrengungen: Alle kamen ins Ziel und erhielten neben Preisen Urkunden vom veranstaltenden Ettenheimer Leichtathletikverein (LVE). Der hat das Laufereignis seit bescheidenen Anfängen in den 1980er-Jahren längst zum festen sportlichen Ereignis der ganzen Region gemacht.

Neben den Chef-Organisatoren des LVE, Carl-Anton Werber und Cornelia Maier, waren knapp 50 Vereinshelfer als Streckenposten und an Verpflegungsstationen eingesetzt, im Hintergrund unterstützt von der Feuerwehr und sicherheitshalber dem Roten Kreuz.