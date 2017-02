Offenburg Geldgewinn fließt in die Abi-Party

Anlass für den Trubel war ein Überraschungsbesuch für den Abschlussjahrgang – der hatte nämlich mit dem Comic "Ich werde einfach König" den dritten Platz beim Kreativ-Wettbewerb der Sparkasse belegt. Und dafür wurde er mit einer spektakulären Hip-Hop-Tanzeinlage belohnt. "Daran werden sich alle noch lange erinnern", freute sich die stellvertretende Schulleiterin Antje Bohnsack. Anschließend überreichten Klaus Bühler, Bereichsdirektor der Sparkasse in Lahr, und Jury-Mitglied Vanessa Henninger den Schülern 500 Euro. Für die Finanzierung von Abi-Film, Abi-Ball und Abi-Jahrbuch können die Abiturienten das Geld gut gebrauchen.

Unter dem Motto "School’s out: Ab in die Zukunft!" wollte die Sparkasse von den Schülern wissen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Aus 15 teilnehmenden Schulen wurden vier Gewinner ausgewählt ­– darunter die "Scheffel"-Schüler. Sie hatten in ihrem Comic den Wunsch nach einem Leben in finanzieller Sicherheit geäußert.