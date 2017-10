Offenburg Gebrauchtes wechselt den Besitzer

Ortenau (red/vk). Die fünf Austauschbörsen werden in der Festhalle in Münchweier, der Markthalle in Haslach, der KT-Halle in Kehl (Oberländer Straße), der Festhalle in Offenburg-Zunsweier und in der Rebstockhalle in Appenweier-Nesselried eingerichtet. Wie das Landratsamt mitteilt, können dort von 13 bis 14.45 Uhr Waren hingebracht und von 15 bis 16 Uhr abgeholt werden. "Wer ein Schnäppchen machen möchte, sollte sich allerdings beeilen", rät Johann Georg Kathan, Abfallberater beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft im Ortenaukreis. Denn nach 20 Minuten sei meistens schon alles abgeräumt.

Das Prinzip der Veranstaltung ist einfach: "Wem etwas gefällt, der kann mitnehmen so viel er tragen kann, egal ob er etwas gebracht hat oder nicht. Wer etwas mitnimmt, zahlt einen einmaligen Mitnahmepreis von zwei Euro pro Person", erklärt Kathan und ergänzt: "Und jeder darf natürlich etwas bringen, unabhängig davon, ob er etwas mitnehmen möchte oder nicht." Die Annahme der gebrauchten Gegenstände sei dabei grundsätzlich kostenlos. So könnten an diesem Tag funktionsfähige Gebrauchsgegenstände, für die der aktuelle Besitzer keine Verwendung mehr habe, die aber zum Wegwerfen zu schade seien, einen neuen Besitzer finden.

Typische Warentauschtag-Artikel seien Geschirr, Gläser, Besteck, Küchengeräte, Kochtöpfe, Spielzeug, Taschen, Körbe, Rucksäcke, Aktentaschen und Ziergegenstände, wie die Erfahrung der vergangenen Jahre zeige. Aber auch Stühle und andere Kleinmöbel, Bücher, Schlittschuhe, Inliner, Schlitten, Werkzeug, Bastelbedarf, Bücher, Spiele, Schallplatten, Elektrogeräte und Dreiräder würden gerne getauscht.