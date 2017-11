Offenburg Für Frieden und mehr Gerechtigkeit

Ortenau (red/vk). Initiiert werden die Sozialtage Südbaden, die vom 12. bis 28. November stattfinden, von der evangelischen und katholischen Kirche. So ist unter anderem ein ökumenischer Gottesdienst beim Getriebehersteller Neugart in Kippenheim angekündigt, den der evangelische Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh und der katholische Erzbischof Stephan Burger gemeinsam feiern werden.

In insgesamt 15 verschiedenen Veranstaltungen im südbadischen Raum wollen die beiden Kirchen Fragen der Wirtschaftsordnung in den Blick nehmen, das Alternativkonzept der Gemeinwohlökonomie diskutieren und die konkreten Arbeitsverhältnisse betrachten, etwa die sogenannten "einfachen Arbeiten" für Geringqualifizierte. Freiburg: Eröffnet werden die Sozialtage am Samstag, 12. November, um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst zum Thema "Klimaflucht" in der Auferstehungskirche. Zum Abschluss gibt es am Dienstag, 28. November, ab 19 Uhr einen Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema "Ethik first – Ethischer Welthandel – Ein alternatives Freihandelskonzept" in der Katholischen Akademie Freiburg. Referent ist der Wiener Hochschullehrer und Autor Christian Felber. Für junge Menschen ab 17 Jahren ist dort zudem am Mittwoch, 22. November, ein Werkstatttag geplant, der sich mit Ideen von "guter Arbeit" beschäftigt. "Visionen von guter Arbeit entwickeln – selbstbestimmt und solidarisch" lautet der Titel der Veranstaltung, zu der sich ganze Schulklassen anmelden können. Kippenheim: Am Mittwoch, 15. November, bringen Landesbischof Cornelius-Bundschuh und Erzbischof Burger ab 17 Uhr im Rahmen eines ökumenischen Gottesdiensts beim Getriebehersteller Neugart ihre Sicht zur Arbeitswelt ein. Im Anschluss findet ein Empfang für die Arbeitnehmer statt. Wegen des begrenzten Platzes wird um Anmeldung gebeten. Lahr: Bei einer Podiumsdiskussion am Donnerstag, 16. November, soll es ab 19.30 Uhr im Schlachthof in Lahr um das Thema "Einfache Arbeit – gute Arbeit – Arbeit um jeden Preis?" gehen. Offenburg: Ein Frauentag mit zwei Vorträgen findet am Samstag, 18. November, unter dem Titel "Wer braucht Feminismus?" im Gemeindehaus St. Martin in Offenburg statt. Brigitte Stertz, Referentin für Frauenpastoral, spricht ab 10 Uhr über "Starke Frauen in der Bibel – ein feministisch-theologischer Blick". Und Karin Nordmeyer, Vorsitzende des Verbands UN Women Nationales Komitee Deutschland, referiert ab 14 Uhr über "Frauen in Politik und Gesellschaft". Die Teilnahme ist kostenlos, um Spenden und eine Anmeldung (bis Montag, 13. November) wird gebeten. Friesenheim: "Wie Papst Franziskus Politik macht", will Michael Schäfers, Leiter der Grundsatzabteilung der Katholischen Arbeitnehmerbewegung Deutschland, am Dienstag, 21. November, ab 19 Uhr im Georg-Schreiber-Haus verdeutlichen. Achern: Im Festsaal der Illenau steht am Mittwoch, 22. November, ab 19 Uhr die letzte Veranstaltung der Sozialtage in der Ortenau auf dem Programm: Jakob Fehr, Geschäftsführer des Deutschen Mennonitischen Friedenskomitees, widmet sich dort dem Thema "Wählen zwischen Frieden und Gerechtigkeit? Das Leitbild des Gerechten Friedens".

Sofern erforderlich werden Anmeldungen von der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (Telefon 0761/­5 14 42 27, E-Mail: kab@seelsorgeamt-freiburg.de) und vom Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (Telefon 0761/­7 08 63 43, E-Mail: kda.suedbaden@ekiba.de) entgegengenommen. Dort gibt es auch weitere Infos. Das gesamte Programm findet sich im Internet unter www.sozialtage-suedbaden.de.