Offenburg Für den Nationalpark im Einsatz

Alle Fünf hatten beschlossen, vor dem Studium noch einen Freiwilligendienst zu leisten. Nach dem langen Lernen für das Abi sei eine praktische Arbeit genau das Richtige für sie. "Besonders wenn man sich für Natur interessiert oder etwas in die Richtung Naturwissenschaften studieren möchte, ist ein freiwilliges Jahr im Nationalpark sehr interessant", sagt Seitz.

Die jungen Menschen können auch ein eigenes Projekt umsetzen

Startschuss für die Fünf war der 1. September 2016. Gemeinsam leben sie in einer Wohngemeinschaft im ehemaligen Hotel Adler in Seebach – bis ihr Dienst im Nationalpark am 31. August endet. Obwohl der Beginn des Freiwilligendienstes frei wählbar sei, ermögliche der gemeinsame Eintrittstermin ein effizienteres Einlernen und einen nahtlosen Übergang ins Studium, so Dobrzewski. "Durch die selbstständige Arbeit, den direkten Kontakt zu den erfahreneren Nationalpark-Kollegen und die gemeinsame WG-Erfahrung entwickelt man sich auch als Mensch ungemein weiter", findet Strathmann.

Neben alltäglichen Aufgaben wie der Besucherbetreuung oder dem Schneeschaufeln in der kalten Jahreszeit könnten die Freiwilligen auch eigene, frei gewählte Projekte umsetzen. Mosbacher freut sich zum Beispiel auf die im Frühjahr beginnende Vogelkartierung, bei der er seine Hobbys Naturkunde und Fotografieren voll ausleben könne.

"Für uns sind die Freiwilligen feste Teammitglieder, die in alle Prozesse eingebunden werden", so Friederike Scharfe, die stellvertretende Leiterin des Infozentrums. "Sie nehmen bei uns einen sehr wichtigen Platz ein. Und das spüren sie auch. Es ist toll, mit jungen Menschen mit so viel Natur- und auch Verantwortungsbewusstsein zusammenzuarbeiten."

Ganz neu im kommenden Freiwilligenjahr ist eine BFD-Stelle im Fachbereich "Wald und Naturschutz", kündigt Nationalpark-Sprecher Thomas Dobrzewski an. Dafür seien echte Naturburschen und -mädels mit handwerklichem Talent gefragt. Denn der Fachbereich fertige viele Holzbauwerke selbst an: vom Eingangsschild bis hin zum Bau einer neuen Rangerstation. Außerdem würden viele Tätigkeiten wie die Biotop- oder Grindenpflege in der Natur stattfinden und die Gelegenheit bieten, den Nationalpark ganz praktisch draußen vor Ort zu erleben.

Bewerbung: Wer von September 2017 bis August 2018 ein Freiwilliges Ökologisches Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst im Nationalpark Schwarzwald machen möchte, sollte sich laut Ankündigung schnellstmöglich bewerben. Ab Mitte März würden die Bewerbungen gesichtet. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.schwarzwald-nationalpark.de.

Entlohnung: Nach Angaben des Nationalparks gibt es ein Taschengeld von 180 Euro und einen Verpflegungszuschuss, sodass die Freiwilligen monatlich über rund 350 Euro verfügen. Zusätzlich übernehme der Nationalpark die Sozialversicherungsbeiträge und stelle die Unterkunft.