Offenburg Freude über 1015 neue Mitglieder

Ottenheim. Aus dem Geschäftsbereich Friesenheim/Ried/Schwanau der Volksbank Lahr waren mehr als 300 Mitglieder zur Hauptversammlung gekommen, die von der Damenmannschaft des TuS Ottenheim bewirtet wurden. Die Vorstandschaft freute sich über 1015 neue Mitglieder. Somit gehören aktuell rund 55 000 Mitglieder der Volksbank Lahr an.

Anmoderiert von Markus Roll, berichteten der Vorstandsvorsitzende Peter Rottenecker, das Vorstandsmitglied Rainer Richter, Regionalmarktleiter Stefan Himmelsbach und Karin Weyer, Leiterin der Vermögensberatung, über die neuesten Entwicklungen. Zum Thema "Strategie 2020" erklärte Rottenecker, dass die derzeitige Zinssituation das Geschäftsmodell belaste. Er bemerkte, dass die Volksbank Lahr die Bank mit dem größten Flächennetz sei – auch wenn die Filiale in Allmannsweier geschlossen werde. Allerdings werde in die Filiale in Ottenheim investiert. Wichtig sei es der Bank, so Rottenecker, Geld für die Qualifikation der Mitarbeiter auszugeben. Rottenecker machte zudem darauf aufmerksam, dass die Volksbank Lahr im vergangenen Jahr 685 000 Euro für Vereine und Projekte gestiftet habe.

Richter berichte vom Kundenservice Center. Über die Homepage der Volksbank sei es dem Kunden möglich sich auch über einen Videochat beraten zu lassen. Weyer, als Leiterin der Vermögensberatung, erklärte, dass sie als zertifizierte Generationenberaterin auch beim Thema Patientenverfügung helfe. Sie betonte, dass diese Beratung für die Mitglieder günstiger sei. Himmelsbach machte den Zuhörern in seiner Rede unter anderem bewusst, dass auch das Bewerten von Immobilien zum Angebot der Volksbank gehöre. Bevor es zu den Ehrungen kam, die den Abend abrundeten, berichtete David Müller von seiner Reise nach Indonesien. Die Besucher waren begeistert von dessen Film- und Bildreportage.