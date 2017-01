Ortenau Klimawandel gefährdet das Auerwild

Experten halten den Angaben zufolge für das langfristige Überleben der Art im Schwarzwald mindestens 300 Auerhähne für notwendig. "Zum Schutz des Auerwilds werden wir in den Hochlagen des Schwarzwalds auf Waldflächen des Landesbetriebs ForstBW diesen Winter und in den folgenden Jahren im Rahmen des regulären Holzeinschlags verstärkt größere lichte Stellen schaffen", erklärt der Minister. Damit sollen die Lebensbedingungen der Tiere nachhaltig verbessert werden.

In aufgelichteten Wäldern, so Hauks Argumentation, käme mehr Sonnenlicht und damit Wärme auf die Waldböden, was sich positiv auf das Nahrungsangebot der Tiere auswirke. Auerwild sei auf das Vorhandensein der Heidelbeere angewiesen, die von dem größeren Lichtangebot profitiere. Auch würde die Wärme die Aufzucht der Jungtiere begünstigen. Vor allem nasskalte Frühsommer führten bei den Küken zu großen Verlusten.

"Unsere Maßnahmen zum Schutz des Auerwilds greifen allerdings nur, wenn sie von allen am Wald beteiligten gesellschaftlichen Gruppen mitgetragen werden", betont Hauk. Andere Waldbesitzer sollten in den betroffenen Regionen dem Beispiel von ForstBW folgen und ähnliche Waldstrukturen schaffen. Auch müsse das Freizeitverhalten der Menschen in den Hochlagen des Schwarzwalds Rücksicht auf die Belange des Auerwilds nehmen. So sei es wichtig, auf den Wegen zu bleiben und die Wälder nicht zu Unzeiten zu betreten.

INFO

"Aktionsplan Auerhuhn"

Bereits im Jahr 2008 ist ein "Aktionsplan Auerhuhn" in Gang gesetzt worden. Die wichtigsten Aktivitäten des Plans zielen darauf, den Lebensraum der Auerhühner zu verbessern. Dies ist nach Ansicht des Ministerimus für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz aber nur durch eine Integration in die aktuelle Bewirtschaftung der Wälder möglich. Durch den derzeit besonders starken Rückgang der Auerhuhnpopulation wird deshalb in den kommenden Monaten und Jahren die oben erläuterte "Freiflächen-Kampagne" für den Staatswald gestartet, um im Wald Lücken und Freiflächen zu schaffen.