Offenburg Frauen fordern mehr Gerechtigkeit

Das Programm startet am Internationalen Frauentag – am Mittwoch, 8. März, um 10.15 Uhr mit einer Aktion in der Offenburger Innenstadt. In den letzten Wochen haben viele Frauengruppen aus dem Netzwerk und Schülerinnen lebensgroße Frauenfiguren gestaltet. Diese Figuren tragen Aussagen zu aktuellen Lebenswirklichkeiten von Frauen in den öffentlichen Raum und laden Passanten zum Nachdenken und Diskutieren ein. Ab 11.30 Uhr werden die Schülerinnen in der Stadt unterwegs sein und mit Rollenspielen die Situation von Frauen aus ihrer Sicht aufgreifen.

Bis zum 28. März bietet das Netzwerk mit Film, Fachtag, Kabarett und Tanzfest mit Live-Musik viele Ansatzpunkte für Begegnung und Dialog. "Wer mit mir diskutieren will, kann dies am 12. März um 17.15 Uhr beim Dialog im Kloster", ergänzt Regina Geppert, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Offenburg. "Feminismus versus Islam?" ist dann das Thema ihres Vortrags mit anschließendem Gespräch unter Leitung von Schwester Martina.

"Gleichberechtigung von Mann und Frau" ist das noch immer aktuelle Ziel des Internationalen Frauentags, sagt Geppert: "Jede vierte Frau in Deutschland hat mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt durch ihren Partner erfahren. 40 Prozent der Frauen in Deutschland haben seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt." Der Lohnunterschied zwischen Männer und Frauen betrage in Deutschland durchschnittlich 21 Prozent und noch dramatischer sei die immer noch vorhandene Rentenlücke von fast 60 Prozent.