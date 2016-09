Offenburg Frank Scherer bleibt Landrat

"Dass sich niemand anderes für das Amt beworben hat, ist ein starkes Zeichen: Der Kreistag hat von Anfang an gut mit Landrat Frank Scherer zusammengearbeitet", lobte die Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, bevor sie den bisherigen und neuen Verwaltungschef des Ortenaukreises verpflichtete.

Dass bei der Wahl keine Spannung aufkommen würde, hatte im Prinzip schon vor dem Urnengang festgestanden – nicht nur wegen des Mangels an Mitbewerbern. Schon früh hatten vor allem die drei größten Kreistagsfraktionen, die der CDU, der Freien Wähler und der SPD, mehrheitlich Unterstützung für den parteilosen Kandidaten zugesagt. So sagte ein Kreisrat 65 bis 70 Stimmen für Scherer voraus, noch während die Fraktionsvorsitzenden die Wahlzettel auszählten. Damit lag er goldrichtig: Am Ende bestätigten 69 der insgesamt 87 Kreistagsmitglieder ihren Vorsitzenden im Amt – eine absolute Mehrheit von 44 Stimmen war für einen Erfolg im ersten Wahlgang notwendig. Lediglich sechs Kreisräte votierten in der geheimen Wahl mit Nein, einer enthielt sich, die übrigen elf hatten sich für die Sitzung entschuldigt.

Vor dem Urnengang hatte Scherer seine 20-minütige Redezeit genutzt, um einen Blick auf die vergangenen acht Jahre als Landrat zu werfen, aber auch darauf, was es in der kommenden Amtszeit anzupacken gelte.