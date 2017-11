Offenburg "Feuerball" sorgt auch in der Ortenau für Aufsehen

Beim Polizeipräsidium Offenburg gingen etliche Anrufe von Bürgern ein, die das rätselhafte Objekt gesehen hatten, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Geschätzt seien es etwa 15 bis 20 gewesen, die genaue Anzahl sei nicht registriert worden. "Im ersten Moment waren viele Anrufer schon besorgt, da nicht klar war, um was es sich handelt", so der Sprecher. "Sie berichteten von einem Feuerball am Himmel." Solange aber keine Gefahr bestehe, die es abzuwehren gelte, gebe es für die Polizei auch keinen Anlass, tätig zu werden.

Aber um was für einen Himmelskörper hat es sich denn nun gehandelt? "Wahrscheinlich war es ein Bolide, also ein etwas größerer Gesteinsbrocken, der die Erdatmosphäre gestreift hat und verglüht ist", vermutet Martin Rebbe aus Oberwolfach, der Mitglied im AVO ist. Das komme häufiger vor. Unter einem Boliden verstehen Astronomen einen besonders hellen Meteoren. Er selbst habe das Objekt zwar nicht gesehen, so Rebbe, die Beschreibungen im Internet ließen aber auf einen Boliden schließen. Eine gewisse Größe sei Voraussetzung für das besonders helle Leuchten.