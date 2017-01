Offenburg Feuer zerstört Obdachlosenheim

Anwohner alarmierten am Samstagabend um 20.30 Uhr die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei. Erste Einsatzkräfte trafen schon fünf Minuten später ein. Zu diesem Zeitpunkt habe der Dachstuhl bereits »deutlich sichtbar« in Flammen gestanden, sagte Wolfgang J. Schreiber von der Feuerwehr Offenburg unserer Zeitung.

Ein Bewohner, der vor den Flammen auf einen Notausstieg im Dachbereich geflüchtet war, sei unter Einsatz der Drehleiter aus dem brennenden Gebäude gerettet worden. Dieser Mann wurde mit leichten Rauchgasvergiftungen vorübergehend in die Klinik eingeliefert, ebenso der Bewohner, in dessen Zimmer das Feuer ausgebrochen war.Auf die Frage, warum sich der im Erdgeschoss entstandene Brand trotz des schnellen Eingreifens so rasch auf das gesamte Gebäude ausbreiten konnte, sagte Schreiber, dass zunächst die Zimmer auf allen drei Stockwerken durchsucht worden seien: »Bei so einem Einsatz zählt als allererstes die Menschenrettung. Man muss das Objekt durchsuchen, so gut es irgendwie geht. Die nachalarmierten Kräfte kümmern sich dann um die Brandbekämpfung.« Zudem sei das Feuer durch das offene Dach immer wieder mit Sauerstoff genährt worden, sodass es zur Durchzündung im gesamten Gebäude gekommen sei.

Erst gegen 21.45 Uhr war das Feuer daher halbwegs unter Kontrolle. Den ganzen Sonntag über wurde nachgelöscht.Nach Einschätzung der Verantwortlichen brach das Feuer in einem rückwärtigen Zimmer im Erdgeschoss aus. Da das Gebäude in den Zwischendecken und -balken weiterhin brannte und für Löscharbeiten nicht mehr betreten werden konnte, musste es noch gestern weitgehend abgerissen werden. Der Schaden liegt nach Angaben der Einsatzkräfte bei mehreren Hunderttausend Euro.Hinweise auf eine Brandstiftung gebe es nicht, sagte Kriminalhauptkommissar Patrick Bergmann schon in der Nacht vor Ort. Die Brandursache sei Gegenstand von Ermittlungen durch Beamte des Polizeireviers Offenburg.