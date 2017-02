Offenburg Fall Frankfurt als Warnung

Weshalb der Aufwand? Anlass war ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BGH) von November 2015, das die Kriterien für verkaufsoffene Sonntage parallel zu örtlichen Festen, Märkten oder Messen neu definiert hat. Demnach müsse "ein enger räumlicher oder thematischer Bezug zwischen der Veranstaltung und den geöffneten Geschäften bestehen." Dieser Rechtssprechung hat sich der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) im Oktober 2016­ angeschlossen. Damit ist das Thema für Lahr akut geworden, steht doch am 26. März der Blütensonntag bevor. Es musste jetzt geklärt werden, welche Betriebe daran teilnehmen dürfen.

Walter Caroli stellte für die SPD-Fraktion fest, dass die Umsetzung des VGH-Urteils eine "Ungerechtigkeit" bewirken würde – den Ausschluss der Geschäfte außerhalb des Innenstadtrings von verkaufsoffenen Sonntagen. Ilona Rompel mochte das allerdings nicht hinnehmen. Stattdessen schlug sie vor, es "darauf ankommen zu lassen, ob die Gewerkschaft klagt". "Ein bisschen risikofreudig können wir für unseren Einzelhandel schon sein", so die Sprecherin der CDU-Fraktion.

Außerdem stellte die Juristin fest, dass der VGH sich "nicht deutlich genug" für eine restriktive Umsetzung der BGH-Rechtssprechung po­sitioniert habe. Die Stadt habe bei ihren verkaufsoffenen Sonntagen also einen gewissen Spielraum, so durfte man Rompel verstehen. Dieser Argumentation schloss sich Eberhard Roth (Freie Wähler) an, und auch Jörg Uffelmann sagte: "Die Sache ist noch nicht so klar geklärt."

Harald Günther (CDU) betonte, dass der Ausschluss der Geschäfte außerhalb der Innenstadt von verkaufsoffenen Sonntagen die Werbegemeinschaft schwächen würde. Konkret nannte er Betriebe wie Bonacelli und Möbel Singler, die unter solch einer Regelung zu leiden hätten. Dagegen würde er selbst es akzeptieren, dass die SB-Autowaschboxen im Waschpark Günther am verkaufsoffenen Sonntag außer Betrieb seien, da sein Betrieb zu weit von der Innenstadt entfernt sei.

Die Gegenposition nahm Sven Täubert ein. Das Ratsmitglied der Grünen begrüßte es, "dass die Gerichte sich mittlerweile stärker für den Schutz des Sonntags einsetzen". Die Konzentration der verkaufsoffenen Sonntage auf die Lahrer Innenstadt halte er für richtig. "Ich habe es noch nie verstanden, dass Baumärkte mit kilometerlangem Abstand zur Chrysanthema dabei mitmachen", ergänzte er.

Wolfgang G. Müller stellte fest, dass die Stadtverwaltung an die geltende Rechtssprechung gebunden sei. "Wenn wir nichts tun, ist möglicherweise nichts mehr möglich", sagte der Oberbürgermeister.

Ist es doch denkbar, dass Gegner von verkaufsoffenen Sonntagen juristisch gegen die Stadt vorgehen, sollte sie das VGH-Urteil ignorieren. Von einer einstweiligen Verfügung wäre aber der komplette verkaufsoffene Sonntag betroffen, auch in der Innenstadt müssten die Läden geschlossen bleiben.

"Dann setzen wir den verkaufsoffenen Sonntag insgesamt aufs Spiel", kommentierte Tobias Biendl. Der Leiter des Rechts- und Ordnungsamts schlug vor, einen Halbsatz aus der geplanten Satzungsänderung herauszunehmen, der Betrieben außerhalb der Innenstadt die Teilnehme an verkaufsoffenen Sonntag nahezu unmöglich gemacht hätte. Demnach hätten sie eine "erkennbare und lückenlose Verbindung zwischen Veranstaltung und Betriebsstätte" herstellen müssen – eine Forderung, die für Geschäfte auf der grünen Wiese kaum umzusetzen gewesen wäre. Stattdessen müssen sie nun "einen besonderen Beitrag zum Blütensonntag oder der Chrysanthema" leisten – das ist schon eher denkbar.

Biendl mochte keine Garantie abgeben, dass die Stadt mit dieser Regelung vor Gericht durchkommt, sollte eine einstweilige Verfügung gegen einen verkaufsoffenen Sonntag in Lahr beantragt werden. "Es gibt ein gewisses Risiko", sagte der Rechtsexperte.

"Wir minimieren das Risiko", sagte Rompel vor der Satzungsänderung, die SPD, CDU, Freie Wähler und FDP beschlossen. Sechs Gegenstimmen kamen von den Grünen und der Linken Liste. Sie hätten die Verwaltungsvorlage bevorzugt, der die Teilnahme an verkaufsoffenen Sonntagen für Betriebe außerhalb des Innenstadtrings deutlich erschwert hätte.