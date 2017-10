Offenburg Fachkräftemangel besonders drastisch

"In den vergangenen Jahren sind die Anforderungen an die Hersteller innovativer Produkte immer weiter gestiegen", so Reif. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen belasteten diese teils kostspieligen Erfordernisse und behinderten sie in ihren Innovationstätigkeiten. "Ein Problem für die Zukunft unserer Region, in der überwiegend kleine und mittlere Unternehmen tätig sind", sagt Reif. Helfen könnte "die Entschlackung von Verfahren", ist er überzeugt. "Dazu sollte die Politik hierzulande Gesetzesvorschläge auf Innovationsfreundlichkeit prüfen und Innovationshemmnisse, die sich aus dem geltenden Recht für Unternehmen ergeben, abbauen."

In Sachen Finanzierung hätten sich die Möglichkeiten junger Unternehmen im Vergleich zu früheren Umfragen verbessert. Mögliche Gründe sieht Reif in der guten wirtschaftlichen Lage sowie in Maßnahmen der Bundesregierung, um den Zugang zu Wagnis- und Beteiligungskapital zu verbessern. Allerdings sei die Lage noch immer nicht zufriedenstellend. Fast die Hälfte der Befragten am südlichen Oberrhein sieht nach wie vor Hürden beim Wagniskapital. Im Bundesdurchschnitt ist es nur ein Drittel.

Betroffen sind laut Reif vor allem Unternehmen aus der IKT-Branche, da sie aufgrund ihrer innovativen, aber oftmals schwer kalkulierbaren Projekte – gerade mit Blick auf die Digitalisierung – auf Finanzierungsmöglichkeiten außerhalb der klassischen Bankfinanzierung angewiesen seien. "Hier könnte auch die Einführung einer steuerlichen Forschungsförderung ein Hebel für mehr Innovationen sein, da sie die Eigenkapitalbasis von Unternehmen stärkt", so Reifs Vorschlag. Denn die Mehrheit der Unternehmen (71 Prozent) finanziere die eigenen Projekte vorwiegend mit Eigenkapital.

Jochen Mößlein von Polysecure wünscht sich eine steuerliche Forschungsförderung. Das Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung von Materialmarkern – unter anderem zur Authentifizierung von Produkten oder zum Sortieren von Materialien bei Recyclingprozessen – könne davon enorm profitieren. "Eine steuerliche Forschungsförderung würde es uns erleichtern, kontinuierlicher in eigene Innovationsprojekte zu investieren und unsere Innovationsaktivitäten weiter auszubauen." Eine bessere Förderung von Start-ups wäre für ihn ebenfalls wünschenswert. "Es könnten steuerliche Anreize für Investoren geschaffen werden." In anderen europäischen Ländern gebe es diesbezüglich bereits bessere Rahmenbedingungen.