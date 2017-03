Offenburg Ein Spiel mit Klischees

Lahr (red/rha). Einen amüsanten Einblick in das, was sich eine Multikulti-Wohngemeinschaft unter einem typisch Deutschen vorstellt, erhalten Theaterbesucher am Dienstag, 28. März, in der Lahrer Stadthalle. Dort geht ab 20 Uhr die Komödie "Achtung Deutsch!" aus der Feder des Österreichers Stefan Vögel über die Bühne, der meisterhaft mit nationalen Klischees jongliert.