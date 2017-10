Offenburg Ein richtungweisendes Spiel

In Bestbesetzung sicherlich kein hoffnungsloses Unterfallen für die Hausacher, da aber unter anderem die zuletzt verletzungs- und krankheitsbedingt fehlenden Stammkräfte Kapitän Benjamin Bruckner (Angriff) und Tobias Esslinger (Abwehr) erneut ausfallen, wird der Gegner SV Freistett für die Hausacher keine leichte Aufgabe werden.

Um nicht gar gänzlich ans Tabellende abzurutschen, ist verlieren in diesem Duell, das auch unter der Überschrift "Not gegen Elend" steht, für beide Teams absolut verboten. Da die Widersacher in puncto Klassenerhalt mit dem Rücken zur Wand stehen, werden am Ende sicherlich nicht nur die spielerischen Mittel entscheidend sein, sondern ganz besonders auch die kollektive Kampfkraft, die Einsatzfreude, der unbedingte Siegeswillen der Teamspirit und die Tagesform, ein außergewöhnlicher Kraftakt in allen Mannschaftsteilen ist daher unabdingbar.

Personell hat sich die angespannte Lage bei den Gastgebern aus Hausach aber nicht verbessert, sondern durch weitere verletzungsbedingte Ausfälle einiger Leistungsträger noch verschärft, so dass dieses Schlüsselspiel erneut nur mit gedämpftem Optimismus angegangen werden kann. Zuletzt schlug sich der SVH mit dem letzten Aufgebot recht achtbar beim Primus der Liga SV Freistett. An diese tolle Leistung gilt es, wieder unbedingt anzuknüpfen.