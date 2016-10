Offenburg "Ein Instrument, das die Seele berührt"

Reichenbach. Seit ältesten Zeiten werden Dinge, die dem liturgischen Bereich dienen, durch die Weihe in den liturgischen Dienst genommen, so Altar, Kreuz, Glocken oder auch die Orgel. Gestern ist die Albiez-Orgel in den sakralen Dienst gestellt worden.

Die Messfeier gestalteten Dekan Markus Erhart, der Kirchenchor unter der Leitung von Swetlana Renz und Organist Markus Rösch, der zu diesem Anlass Orgelwerke ausgesucht hatte, die dem romantischen Stil der Albiez-Orgel entsprechen. Die vom Chor gesungenen Werke griffen Worte der Psalmen auf, die nicht nur den Menschen und die Schöpfung, sondern auch die Instrumente zum Lob Gottes aufrufen. Dies kam etwa im A-cappella-Satz "Exsultate iusti in Domino" von Lodovico Viadana zum Ausdruck. Dann brach sich das gemeinsame Lob von Chor und Orgel in den Chören "Die Himmel rühmen" von Ludwig van Beethoven und im "Psalm 150" des Seelbacher Komponisten Theodor Munz Bahn. Mit Bachs Choral: "Wohl mir, dass ich Jesum habe" gab es ein weiteres Beispiel des Zusammenwirkens zwischen Orgel und Chorgesang. Mit drei Sätzen der "Suite gothique" des elsässischen Komponisten Leon Broelmann aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und dem Adagio aus der Toccata D-Dur von Bach zeigte Franz Rösch seine Virtuosität und gleichzeitig, weshalb die Orgel zu Recht "Königin der Instrumente" genannt wird. Dekan Erhart erläuterte in seiner Predigt Sinn und Bedeutung einer Weihe – wie jetzt die Orgelweihe –, mit der das Instrument in den Dienst Gottes gestellt wird.

Ulrich Billian, der Vorsitzende des Orgelbaufördervereins, hieß die Gläubigen willkommen, unter ihnen Johannes Vleugels mit seinem Team der Orgelmanufaktur Vleugels, die die Orgel restauriert hat, und die Handwerksfirmen. Billian gab seiner Freude Ausdruck und dankte allen, die durch Spenden oder Arbeit mitgeholfen haben, die Orgel zu neuem Leben zu erwecken. Er stellte eine Broschüre vor, die den wechselvollen Werdegang der Albiez-Orgel zeigt, ihre Restaurierungsgeschichte sowie die Dispositionen.