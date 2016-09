Offenburg Edle Tropfen und Musik beim Weinfest

Das Fest ist traditionell Anlaufstelle für Freunde des Weins. "Für die Offenburger ist es das Stadtfest, aber eigentlich feiern wir natürlich das Weinfest", erklärt Stefan Schürlein, Leiter des Stadtmarketings Offenburg.

Den Auftakt der Festlichkeiten markiert am Freitagabend die Vorstellung der Weinprinzessin, die am Vorabend gewählt wird. Danach soll die Band "San 2 & His Soul Patrol" am Neptunbrunnen mit Soulmusik für Unterhaltung sorgen.

Am Samstag wird neben den Weinständen auch ein Bühnenprogramm geboten, das mit Beiträgen der Musikvereine aus der Region auf dem Marktplatz aufwartet. Auf dem Rathausplatz ist außerdem ein Auftritt des "Miller’s Blues Orchestra" vorgesehen. An der Bühne am Neptunbrunnen findet ab 20 Uhr eine Ü 30-Party statt.