Offenburg "Doppelstrukturen abgebaut"

Heute hat der Klinikverbund zwei Standorte, wie die Ortenauer erfuhren. Einer wurde demnach in Donaueschingen mit 250 Betten erhalten. In Villingen-Schwenningen baute der Klinikverbund zwischen 2009 und 2013 ein neues Zentralklinikum mit 750 Betten. "Doppelstrukturen haben wir in allen Bereichen konsequent abgebaut", so Geiser. Zwischen den beiden Standorten bestehe eine klare Aufgabenteilung. Außerdem zähle zur Philosophie des Klinikverbundes, in jeder Fachrichtung mindestens eine medizinische Spezialisierung zu erreichen.