Offenburg Der Trauer Raum und Zeit geben

Schuttertal. "Trauer ist eine natürliche Reaktion auf einen Verlust. Sie zu überwinden erfordert Geduld, die in der heutigen schnelllebigen Zeit oft fehlt. Es ist gut, über den Tod zu reden, bevor man nahe Angehörige verliert", sagen Veronika Schenk und Renate Moser. Dabei würden Kinder und Jugendliche Trauer meist ganz anders erleben als Erwachsene, trauerten sie doch nach Alter sehr unterschiedlich. Trauer werde bei Kindern und Jugendlichen oft nicht erkannt, weil sie in vielen Fällen nicht so offensichtlich zutage tritt wie beim Erwachsenen. Wichtig sei, dass Trauer gelebt werden darf, egal ob ein Haustier oder ein Mensch stirbt, so die beiden Frauen.

Rituale seien eine Möglichkeit, dabei zu helfen, den Verlust zu verarbeiten, denn sie würden Halt geben und man könne damit Übergänge gestalten. Außerdem könnten sie helfen, Unfassbares zu begreifen sowie Halt und Heilung für die Seele sein.

Rituale könnten beispielsweise sein: eine Kerze anzünden, etwas Persönliches in den Sarg legen, gemeinsames Beten oder Singen, Gedenktage gestalten. Für die Trauerarbeit sei es auch unter Umständen schon für Kinder wichtig, dass man den Toten nochmals anschauen kann, es sei ansonsten für Betroffene schwierig, den Tod des nahen Angehörigen zu begreifen.