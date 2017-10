Offenburg Das sind die Kammersieger aus der Ortenau

Janik Tittel aus Lahr (Müller, Rubin-Mühle in Hugsweier), Lukas Lipinski aus Lahr (Stuckateur, Stuckateurmeister Klaus Schwarzwälder in Lahr), Christian Herzog aus Kippenheim (Automobilkaufmann, AL Autoland in Lahr), Mike-Kevin Hertenstein aus Kippenheim (Zweiradmechaniker, Zweiradmechanik Schulz in Ettenheim), Marco Kopf aus Schuttertal (Bäcker, Stadtbäckerei Dreher in Gengenbach), Leon Fässler aus Schwanau (Kraftfahrzeugmechatroniker, Link Lahr), Philipp Kopf aus Neuried (Glaser, Siegenführ Fensterbau in Kürzell), Simon Bücheler aus Kappel-Grafenhausen (Mechatroniker für Kältetechnik, BS-Klima in Denzlingen), Eric Langner aus Zell am Harmersbach (Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, Netze Mittelbaden in Lahr), Timo Burgert aus Offenburg (Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik, Schneider Elektrotechnik in Offenburg), Madeleine Uebelacker aus Kehl (Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Fleischermeister Jochen und Torsten Keck in Kehl), Carolin Sackmann aus Oberkirch (Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikerin, Maschinenbauermeister Mario Sackmann in Kehl), Philipp Werner aus Durbach (Land- und Baumaschinenmechatroniker, Moser Landtechnik in Biberach), Michael Bollack aus Appenweier (Schreiner, Tischlermeister Christoph Werner Burkard in Achern), Tim Huber aus Ottenhöfen (Straßenbauer, Alfred Baum Hoch-, Tief- und Straßenbau in Renchen), Jonas Huber aus Oberkirch (Technischer Modellbauer, Bahr in Oberkirch) sowie Lisa-Maria Wörner aus Achern-Mösbach (Zahntechnikerin, Johannes Koch Labor für Dentaltechnik in Achern)

Ortenau/Freiburg (red/vk). Insgesamt 47 Gesellen, die dieses Jahr im Leistungswettbewerb "Profis leisten was" (PLW) den Sieg auf Kammerebene errungen haben, sind im Rahmen einer Feierstunde von Kammervorstand Friedrich Sacherer und Siegfried Böhringer, PLW-Beauftragter der Handwerkskammer Freiburg, gewürdigt worden. Auch die Ausbildungsbetriebe der Kammersieger erhielten laut Handwerkskammer eine Urkunde für ihre vorbildliche Leistung.

"Sie sind gefragte Fachkräfte – und Sie sind die Besten", gratulierte Sacherer den Kammersiegern zu ihrem Erfolg. Den Betrieben dankte er für die gelungene Nachwuchsarbeit: "Sie sichern mit Ihrer Arbeit die Zukunft unseres Handwerks", so Sacherer. Zudem schloss er die gewerblichen und beruflichen Schulen, die Gewerbe-Akademie sowie die Innungen und die Prüfungsausschüsse in seinen Dank mit ein. Die gelungene Zusammenarbeit mit den Partnern im dualen Ausbildungssystem bringe beeindruckende Ergebnisse hervor.