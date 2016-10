Offenburg Das Interesse hält sich in Grenzen

Seelbach. Das kühle Wetter am Sonntag war für einen Spaziergang zum Bürgerhaus nicht gerade ideal –­ und in Lahr ging zur selben Zeit die Schlagerparade am zweiten Tag der Chrysanthema über die Bühne. Immerhin war das Interesse in Seelbach aber deutlich höher als beim Neubürgerempfang im Vorjahr. Die Gäste und die Aussteller hatten in jedem Fall genügend Zeit füreinander, was entsprechend genutzt wurde.

Mit der Veranstaltung "Wir in Seelbach" wolle man Vereinen und Organisationen die Chance geben, sich vorzustellen, sagte Bürgermeister Thomas Schäfer zur Begrüßung. Die Idee sei entstanden, nachdem der Neubürgerempfang vor einem Jahr am gleichen Datum auf sehr wenig Resonanz gestoßen war. Daher hatte die Verwaltung beschlossen, den Empfang zur Präsentation für alle Einwohner, Vereine und andere Interessierte zu öffnen. So könnten alle in der Gemeinde zeigen, was sie zu bieten haben. Der Bürgermeister war sich sicher, dass die Fülle des Gezeigten im Bürgerhaus untermauert, welch vielfältiges Freizeitangebot es in Seelbach gibt.

"Seelbach ist familienfreundlich aufgestellt", sagte Schäfer und verwies auf die modern sanierten Kindergärten der Awo am Tretenhof und auf St. Nikolaus in der Geroldseckerstraße, die mit St. Elisabeth in Wittelbach ein "gutes pädagogisches Angebot bieten".