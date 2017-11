Offenburg "Das Haus der Bücher"

Lahr (red/rha). Im Frühjahr erschien der Roman "Das Haus der Bücher" des Lahrer Schriftstellers Michael Paul. Eine Lesereise führte ihn in den vergangenen Monaten durch 16 Städte in ganz Deutschland und endet nun da, wo sie begonnen hat, in seiner Heimatstadt Lahr. Am Donnerstag, 23. November, um 19.30 Uhr stellt er seinen Roman in der Buchhandlung Schwab vor.