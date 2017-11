Offenburg Chronische Lungenerkrankungen nehmen zu

Ein ähnlich hoher Anstieg sei in ganz Baden-Württemberg zu beobachten: 2012 waren demnach mehr als 151 000 AOK-Versicherte deswegen in Behandlung, 2016 fast 170 000. In Freiburg sei die Anzahl der betroffenen Versicherten zwischen den Jahren 2012 und 2016 von 1614 auf 1808 gestiegen, im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald von 2216 auf 2321 und im Landkreis Emmendingen von 1479 auf 1651. Bei einem Marktanteil von mehr als 42 Prozent gelten die Zahlen der AOK Baden-Württemberg als besonders repräsentativ, wie die Krankenkasse betont.

Meist beginne eine COPD-Erkrankung unspektakulär. Morgendlicher Husten und Atemnot bei körperlichen Anstrengungen könnten die ersten Anzeichen sein. Da diese oft so unspezifisch seien, gingen die meisten Patienten erst spät zum Arzt. Dabei stehe COPD weltweit an vierter Stelle der Erkrankungen, die Todesfälle nach sich ziehen, an sechster Stelle in Deutschland, warnt die AOK.

Oft werde COPD erst relativ spät erkannt. "Das liegt daran, das die ersten Symptome wenig ernst genommen werden", so Peter Bolanz von der AOK Südlicher Oberrhein. Wenn zu morgendlichem Husten mit Auswurf auch Atemnot bei körperlicher Belastung dazu komme und man ein Engegefühl im Brustkorb verspüre, sollte man unbedingt den Arzt aufsuchen. Er könne mit einem Lungenfunktionstest schnell prüfen, ob eine chronische Bronchitis oder eine COPD vorliegt. Letztere entstehe nicht plötzlich, sondern entwickle sich langsam über Jahre hinweg. Beschwerden wie hartnäckiger Husten würden anfangs für "normalen" Raucherhusten, eine Bronchitis oder Asthma gehalten. Dass eine fortschreitende Erkrankung dahinter stecke, werde häufig erst erkannt, wenn bereits stärkere Beschwerden spürbar seien. Viele Betroffene seien dann älter als 60 Jahre.