Offenburg CDU bleibt vorne, sackt aber deutlich ab

Friesenheim: Stärkste Partei in Friesenheim bleibt die CDU mit 39,1 Prozent, auch wenn sie damit im Vergleich zu 2013 um fast 11 Prozent absackte. Dahinter rangiert die SPD, die es auf 17,2 Prozent bringt und damit stabil bleibt (-1,5). Drittstärkste Kraft sind die Grünen mit 12,5 Prozent (+2,3). Ebenfalls zweistellig: AfD (11,8) und FDP (10,3). Die Linke blieb indes mit 4,7 Prozent auch bei diesen Wahlen unter der Fünf-Prozent-Marke.

Schwanau: 34,5 Prozent der Schwanauer Wähler schenkten der CDU ihr Vertrauen (-9,8). Auch die SPD büßte mit 17,9 Prozent bei den Wählern an Vertrauen ein (-4). Drittstärkste Partei ist die AfD mit 14,4 Prozent, 2013 lag sie noch bei 5,4 Prozent (+9,0). Mit Platz vier müssen sich die Grünen begnügen (12,3 Prozent), die Liberalen kommen auf 11,8 Prozent, die Linke auf 4,4. Meißenheim: Ähnliches Bild in Meißenheim: 34,9 Prozent wählten "schwarz", mit 19,9 Prozent kam die SPD ins Ziel und dahinter die FDP auf 13,0 Prozent. Auch die AfD trumpfte auf (11,5/+6,9) und holte somit das gleiche Ergebnis wie die Grünen. Die Linke kam auf 5,1 Prozent. Ettenheim: Reichlich Federn lassen mussten die Christdemokraten auch in der Rohan­stadt. 35,3 Prozent der Wählerstimmen bedeuten ein Minus von 11 Prozent. Die SPD erreichte 18,3 Prozent der Wähler. Dahinter rangieren mit Grünen (13,8), AfD (11,9) und FDP (10,9) drei Parteien im zweistelligen Bereich. Die Linke kommt auf 4,8 Prozent. Mahlberg: Auch in Mahlberg machte die AfD einen Riesensatz nach oben, kam auf 13,7 Prozent (+8,8), während die CDU 11,7 Prozent einbüßte (33,7). Die Sozialdemokraten rutschten auf unter 20 Prozent (19,9), die Grünen blieben konstant (+0,1) und wiederholten ihr 2013er-Ergebnis von knapp 12 Prozent. Die Liberalen verbuchten einen Zugewinn von 4,1 Prozent, blieben aber unter der Zehn-Prozent-Marke (9,1). Der Linken gaben 5,8 Prozent der Mahlberger Wähler ihre Stimme.

Kippenheim: Die AfD schaffte es in Kippenheim mit 14,0 Prozent auf Platz drei hinter den beiden Platzhirschen CDU (32,9/-9,9) und SPD (20,0/-3,8), was einen Zugewinn von 7,8 Prozent bedeutet. Die Grünen überzeugten 12,6 Prozent der Wähler (+2,1), die FDP 10,8 (+5,1), die Linke holte 4,9 (+0,6).