Offenburg Bürger zieht es vor allem in die Städte

Ortenau. Mit einem Bevölkerungszuwachs um 3,1 Prozent – von 410 316 auf 422 835 Einwohner – liegt der Ortenaukreis deutlich unter dem Landesschnitt (plus 4,1 Prozent). Das geht aus den Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt 2011 und 2016 jeweils zum 30. Juni in allen 44 Stadt- und Landkreisen Baden‑Württembergs erhoben hat. Das Gros des landesweiten Anstiegs entfalle auf die ausländische Bevölkerung.

Allerdings fiel die Veränderung in den Gemeinden ganz unterschiedlich aus. Nach Einschätzung des Landesamts hat sich in den vergangenen Jahren ein Trend fortgesetzt, der etwa seit der Jahrtausendwende zu beobachten sei: Die Städte und verdichteten Gebiete im Land zogen viele Neubürger an, während die eher ländlich strukturierten Gebiete an Attraktivität verloren.

Das gilt auch für die Ortenau: Den deutlichsten Zuwachs bei der absoluten Einwohnerzahl hat mit 3010 Neubürgern die Stadt Lahr zu verzeichnen. Dagegen zogen gerade aus vielen Schwarzwald-Gemeinden Menschen weg. Den Negativrekord stellte diesbezüglich Oberwolfach mit einem Schwund von 118 Einwohnern auf, gefolgt von Schuttertal (101 weniger), Hausach (65 weniger) und Seelbach (23 weniger). Kaum Veränderungen gab es in der Stadt Wolfach, aus der fünf Einwohner wegzogen, und in der Gemeinde Mühlenbach, die vier Neubürger zu verzeichnen hat.