Offenburg Bis zum Stadtfest will keiner warten

Mahlberg. Schon vor vielen Jahren hatten sich die Musiker gefragt, warum das Häuschen vorher so lange leer stehen sollte und deshalb den Hock etabliert. Im Gegensatz zum Vorjahr war das Fest in der Ortsmitte heuer wieder einmal prächtig besucht. Ob im Freien auf dem Platz oder in der großen Hütte: Da waren schon zu Beginn des Festes nahezu alle Sitzplätze vergeben, und das sollte sich nicht so schnell ändern.

Mittlerweile sind die meisten Musiker im wachsenden Küchenbetrieb des Hocks eingespannt. Da stand diesmal neben Würstchen, Kürbiscremesuppe und Wurstsalat zum ersten Mal auch ein Fetapfännle mit Schafskäse und Gemüsen auf der Speisekarte. Draußen gab’s im Straßenverkauf auch noch Flammenkuchen und Crépes – es musste niemand hungern.

Zum musikalischen Einstieg empfahl sich die Jugendkapelle unter der Leitung ihrer Dirigentin Anna Metayer, etwa mit John Lennons "Lemon Tree", hebräischem Hava Nagila oder Filmmusik aus dem "Fluch der Karibik".