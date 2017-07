Offenburg Beschäftigte atmen auf

Lahr. Die insgesamt zehnte Gesprächsrunde zwischen Betriebsrat, Gesamtbetriebsrat und IG Metall auf der einen sowie Mitgliedern der Geschäftsleitung auf der anderen Seite hat den Durchbruch gebracht. Acht Stunden verhandelten Arbeitgeber- und Ar­beitnehmervertreter am Montag in Homburg, wie jetzt bekannt wurde, um sich zu guter Letzt auf das "Zukunftskonzept Lahr" zu einigen.

Der Kernpunkt der Vereinbarung: Die betroffene Abteilung bleibt in Lahr und der Standort steigt stufenweise voll in den Flächentarifvertrag ein. Das bedeutet bis Ende 2022 eine 38-Stunden-Woche, von denen 35 Stunden bezahlt werden. Zum 1. Januar 2023 soll dann die 37-Stunden-Woche gelten, zum 1. Januar 2024 die 36-Stunden-Woche, zum 1. Januar 2025 die 35-Stunden-Woche - wobei jeweils 35 Stunden bezahlt werden. Außerdem werden alle Azubis, die in 2017 und 2018 ihre Lehre beenden, unbefristet übernommen. Darüber hinaus muss die Firma laut der Vereinbarung in diesem und im nächsten Jahr mindestens 40 Leiharbeiter übernehmen – und bis 2022 werden jeweils 60 statt wie bisher 47 Altersteilzeitverträge bereitgestellt.

"Junge Leute dauerhaft an die Firma zu binden und verdiente Kollegen gut in die Rente lassen: das ist ein solides und nachhaltiges Zukunftskonzept", heißt es dazu in einer Mitteilung des Betriebsrats. Verhandlungsführer Gerhard Ohnemus, der Vorsitzende des Schaeffler-Betriebsrats in Lahr, und seine Mitstreiter machen darin keinen Hehl aus ihrer Freude: "Die Arbeitnehmer haben für eine konkrete Zukunftsperspektive gekämpft – und sie auch erreicht." Zumal von der Verlagerung der 200 Arbeitsplätze indirekt das gesamte Werk Lahr mit seinen rund 1300 Mitarbeitern betroffen gewesen wäre, sind Ohnemus und Co. überzeugt: "Das Werk hätte dann ein enormes Kostenproblem und wäre mittelfristig als Ganzes bedroht".