Offenburg Belastungsprobe bestanden

Sulz. Der symbolische Tastendruck am Laptop war eigentlich auf elf Uhr angesetzt. Da aber kurz vor 10 Uhr in der Baustelle auf der A 5 ein Lkw liegengeblieben war, hatten die Mitarbeiter die Ampel bereits in Betrieb genommen, als die Vertreter der Presse dazukamen. Eine gute Entscheidung: Der Ausweichverkehr, darunter auffallend viele Lkws von Kippenheim nach Lahr, hätte – ohne Signale am Sulzer Kreuz – sicher für die eine oder andere gefährliche Situation gesorgt. Die Gefahr, dass genervte Autofahrer aus der nachgeordneten Straße vorpreschen, war durch die Signale gebannt. Umgekehrt wurde der Verkehr aus Sulz durch die per Kamera gesteuerte Ampel zügig in den Kolonnenverkehr auf der B 3 geleitet.

Roland Gäßler, Leiter des Straßenbauamts, und Bauleiter Peter Arnold betonten, dass die bisher nur als Provisorium eingerichtete Ampel gerade solche Situationen gut meistern würde. Gäßler stellte am praktischen Beispiel vor, wie sich die Grünphasen regeln: Solange aus der nachgeordneten Kreisstraße (K 5352) aus Sulz keine Fahrzeuge kommen, bleiben für beide Fahrbahnen auf der Bundesstraße die Signale auf Grün stehen (siehe Info-Kasten). Wenn dann Fahrzeuge aus der Einmündung auf die B 3 fahren wollen, erkennt das die Kamera.

Die Grünphase der Kreisstraße beträgt zwischen fünf und 40 Sekunden, je nach Verkehrsaufkommen. Umgekehrt dauert die Grünphase auf der Bundesstraße mindestens 75 Sekunden, wenn Fahrzeuge aus Sulz dort ankommen. Dazu gibt es eine Druckampel für Fußgänger und Radfahrer, die die B 3 überqueren wollen. Die Abzweigung aus Richtung Kippenheim nach Sulz ist davon allerdings nicht betroffen. Hier müssen Fußgänger und Radfahrer aber auch nur auf den abbiegenden Verkehr aus Richtung Kippenheim achten.