Offenburg Aus der Vergangenheit ins Heute

In 34 Ländern öffnen sich an diesem Sonntag die Tore zu Synagogen und Friedhöfen, Gedenkstätten und Museen. An 46 Orten in Baden-Württemberg und in 30 Kommunen im Elsass finden Veranstaltungen statt. Das Motto in diesem Jahr lautet "Jüdische Sprachen". Zahlreiche Veranstaltungen dienen als Sprachrohr aus der Vergangenheit ins Heute.

In Offenburg bietet das Museum im Ritterhaus eine Führung in der neukonzipierten Ausstellung "Vom Bad zum Brunnen" in der Mikwe ein (11 Uhr). Am Nachmittag (17 Uhr) findet ein Konzert im Rahmen der Reihe "Weltklassik am Klavier" statt: Luiza Borac spielt Liszt und Chopin. Gewidmet wird der Auftritt Alice Herz-Sommer, die 2014 im Alter von 110 Jahren als älteste Pianistin der Welt starb. Sie spielte während der Zeit in Theresienstadt über 100 Konzerte.

In der ehemaligen Synagoge in Kippenheim hält um 17 Uhr Friedel Scheer-Nahor einen Vortrag über die Sprache der Juden in Baden.