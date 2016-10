Offenburg Auftragsvergaben ohne "roten Punkt"

Ettenheim. Zu Beginn der Vergabebeschlüsse räumte Bürgermeister Bruno Metz ein, dass man für die beiden Flüchtlingsheime noch immer nicht den "roten Punkt" vom Kreisbauamt erhalten habe. Er gehe aber davon aus, dass die Baugenehmigung "in nicht allzu langer Zeit" kommen werde. Die Aufträge für die Bauarbeiten und die verschiedenen Gewerke könnten selbstverständlich erst dann unterschrieben werden, wenn der "rote Punkt" da sei

Mit den neuerlichen Ausschreibungen überschreitet man den ursprünglich kalkulierten Haushaltsansatz bereits um 118 000 Euro, wie Stadtbaumeister Bauch einräumte. Beim Rohbau hatte man den Ansatz bereits um 85 000 Euro überschritten, bedeutet also, dass die neuen Ausschreibungen weitere 33 000 Euro "Mehrmenge" beinhalten, wie es Bauch formulierte. Bürgermeister Metz befand das als "weitestgehend im Rahmen". Schlosserarbeiten in Höhe von 120 054 Euro wurden an die Firma Schaudel Metallbau Ettenheim vergeben. Hier hatten vier Bieter auf die Ausschreibung reagiert.

Die Elektroarbeiten soll die Firma Wagner Ottenheim für 120 050 Euro ausführen (drei Bieter). Mit den Heizungsarbeiten wurde die einheimische Firma Jäger beauftragt (sechs Bieter). Kostenpunkt: 114 673 Euro. Bei den Gipserarbeiten kommt die Firma Klaus Schwarzwälder aus Lahr, mit einem Angebot von 106 684 Euro als günstigster unter fünf Bietern zum Zug. 85 568 Euro kosten die Sanitärarbeiten, mit denen die heimische Firma Kopp-Haustechnik beauftragt wurde (sieben Bieter).