Offenburg Anwohner legen Einspruch ein

Der Hauptkritikpunkt in der sogenannten Nachbareinwendung, die die Freiburger Juristen in Dörles Namen bei der Unteren Baurechtsbehörde der Stadt Ettenheim eingelegt haben, bezieht sich auf die Anwendung des Paragraen 246 des Baugesetzbuchs durch die Stadt. Der modifizierte Paragraf ist im Dezember 2015 vom Bundestag verabschiedet worden, um aktuelle Probleme bei der Unterbringung von Asylbewerbern zu lösen.

Knackpunkt ist das erleichterte Baurecht für Flüchtlingsunterkünfte

Flüchtlingsunterkünfte können demnach oft auch dort errichtet werden, wo das Bauplanungsrecht dies zuvor nicht zugelassen hatte. Nach Überzeugung der Stadt Ettenheim trifft das auf den Acker im Marbach zu.

Dörles Anwälte halten dagegen, dass der Acker (der zuvor nie Bauland werden sollte) "außerhalb des Siedlungsbereichs" liegt. Der Paragraf 246 regle aber nur Bauvorhaben im städtebaulichen Innenbereich. Eine bauliche Entwicklung jenseits des Siedlungsbereichs sei auch für Flüchtlingsunterkünfte nicht zulässig. Darüber hinaus würden die beiden geplanten Gebäude den Erholungswert beeinträchtigen und das Landschaftsbild verunstalten.

Weitere Argumente in Dörles Einwendung gegen die Flüchtlingsunterkünfte beziehen sich auf mögliche Probleme durch Lärm sowie bei Entwässerung und Müllentsorgung. Obendrein sei der Platz so beengt, dass eine Zufahrt zu den geplanten Parkplätzen der Unterkunft nur über sein Grundstück möglich sei.

Eine Unterschriftenliste gegen das Projekt hatten rund 110 Bürger im Marbach unterzeichnet. Nur wenige von ihnen würden aber in totaler Gegnerschaft zur Unterbringung von Flüchtlingen in ihrer Nachbarschaft stehen, so Dörle. Auch er selbst habe nichts gegen Asylbewerber, "das Bauvorhaben ist aber einfach zu groß". Dörle: "Wenn die Stadt im Marbach nicht zwei, sondern nur ein Wohnhaus für Flüchtlinge errichten würde, wäre ich zu einem Waffenstillstand bereit."

Zu den Erfolgsaussichten seines Einspruchs mag der Rentner sich nicht äußern, er weiß aber, dass der Bau von Flüchtlingsheimen von der Politik gewollt ist. Ob er im Fall eines Misserfolgs den Klageweg beschreiten würde, lässt er offen. "Ich traue mich, meine Meinung zu sagen", so der frühere Betriebsrat, der in Schwanau lebt. In dem Haus in der Franz-Gschrey-Straße wohnen Angehörige.

Das Baurechtsamt des Landratsamts hat sich übrigens zurzeit mit Einwendungen gegen insgesamt drei geplante Flüchtlingsheime im Kreis zu befassen – einer der Fälle betrifft den Marbach.