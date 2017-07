Offenburg Anschlagsdrohung: Prozess gegen 24-Jährigen

Nach den Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden soll der 24-Jährige am 11. März mehrere Videos in einem geschlossenen Facebook-Chat veröffentlicht haben, dem seinerzeit rund 33 000 Mitglieder angehörten. Die Aufnahmen zeigten ihn selbst, wie er in deutscher, russischer und französischer Sprache mit dem Anschlag gedroht und dabei immer wieder »Allahu Akbar« (»Gott ist groß«) geschrien habe. Mit seinen Erklärungen und Botschaften habe er bei Betrachtern den Eindruck erweckt, dass er in kurzer Zeit einen islamistisch motivierten Anschlag auf die Offenburger Diskothek und dabei vorsätzlich Menschen töten werde.

Wie diese Aufnahmen wirkten, habe der Beschuldigte erkannt und somit »auch eine Störung des Gefühls der Rechtssicherheit sowie eine allgemeine Beunruhigung in der Bevölkerung in Kauf genommen«, lautet der Schluss der Ermittler.Tatsächlich führten die veröffentlichten Videos zu einem Großeinsatz der Polizei in Offenburg, bei dem mehr als 400 Polizisten im Einsatz waren, wie Moll weiter mitteilt. Die Diskothek »Online«, in der sich seinerzeit rund 300 Menschen aufhielten, wurde vollständig geräumt.

Gutachter sieht Anhaltspunkte für Schuldunfähigkeit