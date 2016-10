Offenburg Angestellte leiden unter Albträumen

Bereits am ersten Verhandlungstag hatten die drei polnischstämmigen Angeklagten eingeräumt, das Juweliergeschäft in Offenburg überfallen zu haben (wir berichteten). So ersparten sie vielen der ursprünglich geladenen Zeugen, darunter drei Angestellte des Geschäfts, persönlich vor Gericht erscheinen zu müssen. Deren Aussagen wurden nun am zweiten Verhandlungstag verlesen.

Zum Tatablauf wurden Ausschnitte der Aufnahmen mehrerer Überwachungskameras gezeigt. Zu sehen ist etwa, wie einer der Täter beim Betreten des Ladens zur Kamera hochschaut, bevor er sein Gesicht vermummt.

Im Laden zwangen die drei Räuber zuerst eine Angestellte mit einer echt aussehenden Spielzeugpistole, die ersten Vitrinen aufzuschließen. Derweil hatten jedoch ihre beiden Kolleginnen im Kellergeschoss mitbekommen, dass oben ein Überfall stattfindet, und zwei Alarmknöpfe gedrückt. Eine der Angestellten wurde brutal zu Boden geworfen und mit Kabelbindern gefesselt. Eine Auszubildende, auf Geheiß ihrer Kollegin ins Nachbarbüro geflüchtet, wurde entdeckt und ebenfalls niedergeworfen. Derweil wurden oben im Laden einige Vitrinen mit einem Hammer zerschlagen und ausgeräumt. Das Geschehen wirkt auf den Videobändern trotz sichtbarer Anweisungen des mutmaßlichen Chefs, der auch die Pistole hielt, gelegentlich unkoordiniert und aufgeregt.