Offenburg Achtung, Niströhren!

Als Tier der Roten Liste genießt der Steinkauz besonderen Schutz: Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet es ihnen nachzustellen oder ihre Niströhren einfach abzubauen. Trotzdem passiert es immer wieder, dass Obstbäume gefällt werden und plötzlich verschwunden sind – und die Röhren gleich mit. Für Steinkauz-Brutpaare bedeutet das den Verlust ihres Nistplatzes (und ihrer eventuell bereits dort befindlichen Eier oder Jungen), zudem entsteht ein finanzieller Schaden. Deshalb bittet Scheer vor Fällungen die Nabu Ettenheim zu informieren, damit die Röhre abgenommen und ein Ersatz-Nistplatz gefunden werden kann. Kontakt: Freiburger Straße 24a, Ettenheim, Telefon 07822/90 20, E-Mail info@nabu-ettenheim.de

Ortenau. Als ihn zum ersten Mal ein Steinkauz mit seinen großen Augen ansah, wusste Scheer: Es ist Liebe auf den ersten Blick. Damals hat ihm Andreas Otto die Welt der possierlichen Vögel nähergebracht, weil Otto einen Nachfolger für seine Arbeit beim Nabu Ettenheim suchte. Eine Aufgabe, die Scheer 2013 übernommen hat.

In den 1980er Jahren brüteten im gesamten Ortenaukreis nur noch zwei Steinkauz-Paare. In einer groß angelegten Aktion begannen deshalb Otto und der inzwischen verstorbene Klaus Bruder, rund 100 Brutröhren aufzuhängen, um den Steinkäuzen das Nisten zu erleichtern. Erfolgreich: Alleine in dem inzwischen von Scheer betreuten Gebiet auf den Gemarkungen von Orsch­weier, Kappel-Grafenhausen und Rust haben sich inzwischen wieder 13 Brutpaare mit 30 Jungtieren angesiedelt.