Offenburg Achtung, Niströhren!

In der Natur selbst eine geeignete Unterkunft zu finden ist für die Vögel schwer geworden: Sie leben am liebsten in der Baumhöhle von Obstbäumen – diese werden aber mittlerweile von den Besitzern meist schnell abgeholzt. Der natürliche Lebensraum der Steinkäuze ist die Kulturlandschaft mit Streuobstwiesen. Hier finden sie leicht Nahrung – hauptsächlich Mäuse, aber auch Käfer und Heuschrecken –, außerdem sind die hochstämmigen Obstbäume mit ihren langen Ästen ideal für den Nachwuchs, um das Fliegen zu lernen. Auf die Jagd geht der Steinkauz von einem etwa drei bis vier Meter hohem Ansitz aus.

Feinde des Steinkauzes: Marder, Waldkauz und nachts fahrende Autos

Natürliche Feinde der Steinkäuze sind vor allem Marder und der um einiges größere Waldkauz, vor ihnen bieten die Röhren Schutz. Vor einem weiteren "Feind" kann die Steinkäuze jedoch niemand beschützen, wie Scheer erklärt: Vor nachts auf der Landstraße fahrenden Autos, denen der Steinkauz aufgrund seiner niedrigen Flughöhe kaum ausweichen kann.

Ideal für ein Brutpaar sind zwei Röhren, die nicht allzu weit auseinander sind. Denn der männliche Altvogel zieht sich am Tag gerne in eine "Zweitwohnung" zurück, wenn ihm der Trubel mit dem Nachwuchs zu viel wird, erzählt Scheer lachend. In der Nacht kümmert sich jedoch auch das Männchen um den Nachwuchs und hilft dem Weibchen bei der Nahrungssuche. Letzteres erkennt man während der Brutzeit am sogenannten "Brutfleck", einer kahlen Stelle am Bauch, die durch das beständige Sitzen auf den Eiern entstanden ist

Scheers Aufgabe besteht darin, im Frühjahr zu überprüfen, welche Niströhren zum Paaren angenommen wurden. Danach überprüft er nur noch die Röhren, die von den Steinkäuzen akzeptiert wurden und in denen gebrütet wird. Manchmal werden die Röhren auch von anderen Tieren genutzt, so lieben etwa Stare die Röhren ebenfalls.

Das Beringen ermöglicht es, die Vögel noch besser zu erforschen

Etwa 30 Tage nachdem die Steinkäuze ihre Eier abgelegt haben, schlüpfen die Jungtiere und nochmals 30 bis 35 Tage später sind diese so weit, dass sie zu Forschungszwecken beringt werden können. Das ist der einzige Grund, aus dem die streng geschützten Tiere gestört werden dürfen. Scheer hat dafür einen speziellen Kurs bei der Vogelschutzwarte Radolfzell belegt. Von ihr hat Scheer auch die Ringe und an sie werden die Ringdaten für die Untersuchungen zur Brutbiologie und zum Ansiedlungsverhalten weitergeleitet. Dabei können die unterschiedlichsten Erkenntnisse zu Tage treten. So hatte es einen Steinkauz etwa ins französische Boofzheim verschlagen, ein anderes Tier hatte den weiten Weg von Helgoland auf sich genommen, um in der Ortenau heimisch zu werden. Und wiederum ein anderer war lediglich in die Röhre neben seiner ursprünglichen Brutröhre umgezogen.

Beim Beringen der Steinkäuze geht Scheer sehr sorgfältig und behutsam vor: "Lieber mache ich einen Ring noch einmal aus, als einen Vogel mit einem schlecht sitzenden Ring loszuschicken", sagt er bestimmt und erklärt, worauf es dabei ankommt: "Das Bein muss groß genug sein, damit der Ring weder über die Kralle noch über den Ellenbogen rutscht und das Bein verletzt", erklärt er. Die stumpfen Enden des Ringes müssen dabei aufeinandertreffen und dürfen sich nicht überlappen, weil das den Vogel später verletzen würde.

Wenn im Winter alle Tiere ausgezogen sind, heißt es für Scheer, die Röhren auf Beschädigungen zu überprüfen und zu reinigen.

Weitere ehrenamtliche Helfer unterstützen Scheer bei seiner Arbeit

Bei seinem Bemühen um die Steinkäuze wird Scheer ebenfalls unterstützt: "Meine Frau Brigitte reinigt meine Kleider oder begleitet mich manchmal auf meinen Ausflügen, eine ältere Dame stellt uns ihren Schuppen zum Lagern von Niströhren zur Verfügung, und ein weiterer Helfer kümmert sich um die Reparatur der kaputten Röhren", erklärt Scheer.

Für ihn ist die Arbeit mit den Steinkäuzen bereichernd: "Sie hat mir die Natur nähergebracht. Ich nehme sie und die Tiere mit ganz anderen Augen als zuvor wahr", verrät er.