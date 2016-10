In bayrischen Farben ist am vergangenen Samstagabend die Oberwolfacher Festhalle geschmückt gewesen, in der zum dritten Mal das Oktoberfest der Wolfszunft stattgefunden hat. Vom blau-weißen Fahnenmeer über das originale Festbier bis hin zu anderen bayrischen Spezialitäten war alles vorhanden, was zu einem zünftigen Fest dazugehört. Um 20.30 Uhr eröffnete Bürgermeister Matthias Bauernfeind das Oktoberfest mit dem Anstich eines 30-Liter-Fasses. Für beste Stimmung unter den Besuchern und eine volle Tanzfläche sorgte die Party-Band "Tom & Andy". Die 60 Mitglieder der Wolfszunft arbeiteten Hand in Hand, um den insbesondere nach 21 Uhr einsetzenden Ansturm an Besuchern zu bewältigen. Die vielen Festbesucher kamen nicht nur aus Oberwolfach, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden. Das Oktoberfest ist damit in seinem dritten Jahr zu einem Anziehungspunkt geworden und gehört neben dem Wölfleball in der Fasnet zu einem der Höhepunkte im Jahr der Zunft. Besonders herausgeputzt hatten sich einige Besucher, die entweder im feschen Dirndl oder mit karierten Hemden und passenden Lederhosen zum Fest erschienen waren. So wurde bis spät in die Nacht gefeiert und getanzt. Foto: Bea