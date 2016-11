Oberwolfach Wirte laden zu Genuss-Brunch ein

Oberwolfach (red/ms). Der Genuss-Brunch feiert am Samstag, 19. November, seine Premiere in Oberwolfach. Zum ersten Mal lädt die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord dazu ein: Das Motto von 10 bis 14 Uhr lautet "Genuss für Gaumen und Ohr", heißt es in einer Pressemitteilung.