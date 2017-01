Oberwolfach Wichtige Verkehrsader gestrichen

Dem Oberwolfacher Bürgermeister Matthias Bauernfeind war der Grund für die Einstellung dieser Schülerbeförderung ebenfalls nicht bekannt. Daher erklärte er sich bereit, beim Landratsamt nachzuhaken. Eine Antwort blieb bislang aus.

In Stuttgart entschieden

Recherchen des Schwarzwälder Boten zufolge ist Landrat Frank Scherer diese Problematik seit langem bekannt. Im Herbst wurde er laut Gabriele Schindler, Sprecherin des Landratsamts Ortenaukreis, von der SWEG über diese Veränderung informiert. Die Südwestdeutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft (SWEG) ist für die Schienenstrecke zuständig. Das Landratsamt Ortenaukreis plant aber die Schulbeförderung und stimmt sich mit der SWEG ab. Die Entscheidung, die betreffende Verbindung vom neuen Fahrplan gestrichen, fiel allerdings in Stuttgart, teilt Schindler mit.

Daher wandte sich Scherer per Schreiben an das MVI. Diesen Brief sandte er noch Anfang Dezember, vor dem Fahrplanwechsel, dem Ministerium zu. Darin bat er, die Entscheidung noch einmal zu überprüfen und wies auf "zu erwartende Kapazitätsengpässe" hin, denen entgegen gewirkt werden sollte.

Landrat trifft sich mit MVI

Die alte Linie RB 1704 fuhr von Freudenstadt über Schiltach, Wolfach, Hausach, Haslach und Biberach nach Offenburg. Um 7 Uhr hielt sie in Wolfach an und beförderte die Jugendlichen aus dem Wolftal zu ihren Bildungseinrichtungen.

Nun setzt das MVI den RE 4700 ein. Er fährt nicht mehr über Wolfach, sondern kommt aus Konstanz, fährt über Hornberg, Gutach und Hausach. Abfahrt ist in Hausach um 7.09 Uhr. Der Unterrichtsbeginn an den meisten Schulen in Offenburg ist um 7.40 und 7.45 Uhr. Nun hält der Regionalexpress erst um 7.38 Uhr in Offenburg an, sodass viele Schüler zu spät zum Unterrichtsbeginn kommen.

Für die Region sei diese Entwicklung ungünstig, sei sich der Landrat sicher, betont Schindler. Er trifft sich daher am 4. Februar zum Gespräch mit dem MVI-Ministerialdirektor Uwe Lahl. Auch der Landrat hat bislang noch nicht erfahren, was die Gründe für die Einstellung dieser Schülerbeförderung um neun Uhr sind.

MVI will sich melden

Auf eine kurzfristige Anfrage des Schwarzwälder Boten konnte das MVI gestern noch keine Auskunft erteilen, wird aber heute im Laufe des Tages eine Stellungnahme abgeben.