Oberwolfach Wegebau: Eine Frage des Vertrauens

Allerdings ist der Bereich im Jung- und Altbestand rund um den Gütschkopf angesiedelt. Dies war für einige Ratsmitglieder ausschlaggebend, die Planung infrage zu stellen. "Sie sind die Waldbesitzer, Sie können entscheiden. Wir bieten Ihnen nur eine Planung in Ihrem Interesse an", betonte Lanninger zwischendurch. Gegen persönliche Angriffe verwehrte sie sich jedoch.

"Am Gütschkopf ist alles so wahnsinnig sensibel, es brodelt", äußerte Martina Armbruster (Freie Wähler). Was einen Wegebau dort oben anbelange, mahnte sie zu "äußerster Vorsicht" und riet, besser den Flächennutzungsplan und die tatsächlichen Standorte für Windkrafträder in diesem Bereich abzuwarten.

Martin Welle (CDU) war diesem Vorhaben gegenüber ebenfalls kritisch eingestellt. "Es kostet viel Geld und bringt nichts", befand er. Er plädierte dafür, nur ein kleines Teilstück zu erschließen. Die Planungen für die Wegeerweiterung seien schon seit August 2016 angelaufen.

Welle betonte, davon nichts mitbekommen zu haben. Auch er sprach sich dafür aus, "langsamer zu machen", ob die Zuwegung dann für die Windkraft benötigt werde.

Roland Haas (Freie Wähler) war anderer Meinung. "Durchforstung hat nichts mit dem Wegebau der Windkraft zu tun", sagte er. Lanninger merkte an, dass die zwei Meter breiten Wege für Schlepper nicht mehr zeitgemäß seien.

Tatsächlich sind die Windkraftstandorte und die Zuwegung laut den Förstern bislang nicht direkt am Gütschkopf geplant. Sie umkreisen ihn nur.

Erna Armbruster appellierte indes an das Vertrauen der Räte in die beiden Förster. Sie habe "volles Vertrauen in die Vorschläge" und mahnte, nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. "Ich finde, unser Forstamt berät uns immer bestens", bekannte sie.

Auch die Füllung des Lochs am Schwarzenbruch, das die Förster versehentlich größer ausgegraben hatten, war Bestandteil der Diskussion. Bürgermeister Matthias Bauernfeind schlug daher vor, einen Ortstermin zu vereinbaren – allerspätestens im März, wenn Klarheit über die Windkraftstandorte gewonnen wäre.

Kurzum: Am Ende stimmten die Räte mit einer Enthaltung der Planung mehrheitlich zu, die von einer positiven Bilanz in Höhe von 76 300 Euro ausgeht. Einzige Bedingung: Der Wegebau vom Hasenhaus bis zur Kreuzung vom alten Maschinenweg wird vorerst auf Eis gelegt.