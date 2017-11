Oberwolfach Vorstand macht geschlossen weiter

Vorstandsmitglied Eisenmann gab einen Überblick über die Veranstaltungen innerhalb des Gesamtvereins, die auch 2018 wieder angeboten und größtenteils schon genau terminiert sind: Eine adventliche Frühschicht findet am Samstag, 2. Dezember, statt. Für Montag, 11. Dezember, ist ein ökumenisches Hausgebet geplant. Beim Kuchenmarkt am Donnerstag, 21. Dezember, ist eine Beteiligung vorgesehen. Weitere Termine sind die Frauenfasnet am 7. Februar und der Weltgebetstag am 2. März in der St. Bartholomäus-Kirche in Oberwolfach. Das Ehepaar Manfred und Beate Schoch aus Hausach hält am 12. April zudem einen Bildervortrag über das tief beeindruckende Erlebnis des Pilgerns zu Franziskus von Florenz nach Assisi und weiter bis nach Rom.

Ein wichtiger Termin wird Donnerstag, 11. Januar, sein: Es wird erneut zu einer Versammlung eingeladen, bei der das Jahresprogramm erstellt wird. Mit Wortbeiträgen, auch seitens der länger im Vorstand aktiven Damen, mahnte Bröhl eine Verjüngung an, die die KFD im Hinblick auf die Zukunft nicht nur mit weiteren Angeboten im Programm erreichen könne.

Dennoch, so wurde auch aus den Rückblicken deutlich, wurde von der KFD enorm viel geleistet, was auch mit die Erwirtschaftung beträchtlicher Beträge für die sozialen Einrichtungen durch Rechnerin Ursula Talmon L’Armée belegt wurde. Deswegen kann die KFD zufrieden und stolz sein, was 2017 alles bewegt und geleistet wurde.

Der KFD-Vorstand besteht aus Monika Armbruster, Elfriede Eisenmann, Karin Ganter, Rita Schrempp und Ursula Talmon L’Armée. Letztere ist seit 30 Jahren amtierende Kassiererin und setzt dies die kommenden zwei Jahre fort.