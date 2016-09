Oberwolfach Vorerst wird kein Traktor angeschafft

Hintergrund der Überlegung ist: Der Radstand des bisher dafür verwendeten Holders sei schlicht zu breit – so die Auskunft der Fachfirma – um verlässlich in den Ecken des Platzes die Halme wieder aufrecht stellen zu können. Auch könne mit dem alten Traktor das Granulat nicht richtig gelockert werden, womit die Moosbildung und andere Schäden verhindert werden.

Ein Traktor mit kleinerem Radstand müsse her, der – so die Idee des Bauhofs – dann auch gut geeignet sei, im Winter für die Schneeräumung der Gehwege eingesetzt zu werden. Das bisherige Schneeräumgerät sei dafür wiederum zu breit und könnte so auch geschont und einige Jahre länger im Betrieb bleiben. Mit der Option "Winterdienstfunktion" käme der Kleintraktor auf einen Anschaffungsbetrag von 34 000 Euro, dafür stünden im Etat des Bauhofs etwa noch 22 000 Euro bereit. Eine Inzahlungnahme beziehungsweise Veräußerung des Altgeräts für 5000 Euro angenommen bliebe ein außerplanmäßiger Restbetrag, der laut Kämmerer Springmann zu verkraften sei. So weit die Zahlenbasis, die dem Rat präsentiert wurde.

Monika Luxem-Fritsch erinnerte ihre Ratskollegen an die Haushaltsdisziplin beziehungsweise den Umstand, dass die 22 000 Euro aus dem Bauhof-Etat nicht so einfach ausgegeben werden sollten. Denn die Summe sei dafür vorgesehen, dass der neue Bauhofleiter Thomas Klausmann ein Gesamtanschaffungskonzept für seinen Bereich in Arbeit habe. Sie sah aber wie alle anderen Ratsmitglieder auch die Notwendigkeit, dass der neue schöne Platz auch optimal gepflegt werden müsse.